Accès à l'emploi : un suivi personnalisé des personnes handicapées

Les personnes handicapées ont souvent de grandes difficultés à accéder à un emploi décent. handicap International les aide à trouver du travail. En tant qu’agent d’accompagnement social, Danwell P. Esperas leur fournit un suivi personnalisé.

Danwell est infirmier de profession, mais il a également choisi d’œuvrer pour le développement. Il travaille actuellement pour Handicap International aux Philippines en tant qu’agent d’accompagnement social personnalisé, dans le cadre d’un projet mis en œuvre à Valenzuela, dans le Grand Manille. Le projet « Forward Together – Pour l’autonomisation des jeunes handicapés en Asie » est mené conjointement à Manille aux Philippines et à Jakarta en Indonésie. Il vise à donner un accès aux moyens de subsistance et à aider les personnes handicapées âgées de 18 à 40 ans à accéder à un emploi gratifiant et décent.

Améliorer leur employabilité

Grâce à un accompagnement social personnalisé, Danwell aide les participants à mieux se connaître, à acquérir de nouvelles compétences pour améliorer leur employabilité, à accéder à l’emploi, mais aussi à atteindre ainsi leurs propres objectifs dans la vie.

Accompagnement maintenu

Il y a quelques temps, Danwell a rencontré un participant sourd qui souhaitait travailler dans l’industrie manufacturière. Il a réalisé un magnifique parcours ; après une évaluation initiale, il a élaboré son plan d’action personnel et il a participé à des ateliers de rédaction de CV et de préparation aux entretiens. Après deux semaines de formation, il a décroché un emploi et en a même profité pour enseigner quelques rudiments de langue des signes philippine à ses collègues au sein de l’entreprise.

Cependant, il a beaucoup souffert du confinement. La pandémie de Covid-19 l’a replongé dans de graves difficultés économiques. Il n’avait plus de travail. Mais Danwell était toujours là et a continué à l’accompagner, à l’écouter et à le conseiller sur les aides matérielles et financières proposées par les organismes publics et auxquelles il a pu accéder.

Un soutien constant pendant la crise sanitaire

Même au plus fort de la pandémie, Danwell a continué à proposer aux participants du projet des formations à distance sur la prévention du Covid-19, sur les dérèglements physiologiques liés au virus et les divers signes et symptômes de la maladie. Il les accompagne aussi sur la gestion du stress, l’importance de prendre soin de soi, ainsi que sur les modalités d’accès à l’aide financière et matérielle à laquelle ils ont droit.

Le projet « Forward Together » (en avant ensemble) de Handicap International a également adapté sa stratégie en proposant des transferts monétaires aux personnes handicapées vulnérables participantes.